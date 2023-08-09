إنقلابيو النيجر يتهمون فرنسا بخرق المجال الجوي المغلق وإطلاق سراح "إرهابيين" وباريس تنفي

إنقلابيو النيجر يتهمون فرنسا بخرق المجال الجوي المغلق وإطلاق سراح "إرهابيين" وباريس تنفي

إتهم المجلس العسكري في النيجر الأربعاء القوة الإستعمارية السابقة فرنسا بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد وإطلاق سراح "إرهابيين"، في ظل تلويح دول غرب إفريقية بالتدخل عسكريًا في نيامي ردًا على الإنقلاب على الرئيس محمد بازوم.



وسارع مصدر حكومي فرنسي إلى نفي هذه الإتهامات.



وقال المجلس الوطني لحفظ البلاد الذي يتولى السلطة في النيجر منذ إنقلاب 26 تموز إن "طائرة عسكرية تستخدمها القوات الفرنسية أقلعت عند الساعة 6:01 صباحًا من نجامينا في تشاد وتعمدت قطع كل الإتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6:39 و11:15 بالتوقيت المحلي".



وأعلنت النيجر الأحد إغلاق مجالها الجوي في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه إنطلاقًا من البلدان المجاورة، في إشارة إلى إنتهاء مهلة منحتها الجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للإنقلابيين من أجل إعادة الإنتظام الدستوري وفك إحتجاز الرئيس بازوم.