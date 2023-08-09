إسرائيل تقول إنّها أحبطت محاولة لتهريب مسيّرات استطلاعية إلى غزة

أعلنت إسرائيل الأربعاء أنّها أحبطت على معبر إيريز (بيت حانون) الحدودي بين الدولة العبرية وغزّة محاولة لتهريب عشر طائرات بدون طيّار يمكن استخدامها لأغراض استطلاعية وكانت متّجهة على الأرجح إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.



وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إنّ الطائرات المسيّرة كانت داخل حقائب سوداء ومخبّأة في حافلة صغيرة حاولت عبور المعبر باتّجاه قطاع غزة.



وأضاف البيان: "يُشتبه بأنّ الطائرات المسيّرة كانت معدّة لأغراض استطلاعية من قبل الجماعات الإرهابية العاملة داخل قطاع غزة".



ولم يشر البيان إلى الجهة الفلسطينية التي كانت الطائرات المسيّرة مرسلة إليها في القطاع.



وبحسب البيان فقد عثر على هذه المسيّرات عناصر الأمن الإسرائيلي المتواجدون على معبر إيريز الذي يربط قطاع غزة بجنوب إسرائيل.



وقالت الوزارة إنّه "خلال فحص الحافلة، اكتشفت كلاب بوليسية مدرّبة بشكل خاص الحقائب المشبوهة".



واكتفى البيان بالقول إنّ هذه الحادثة "تخضع لمزيد من التحقيقات".