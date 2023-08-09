واشنطن "قلقة جداً" على صحة رئيس النيجر المحتجز

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها "قلقة جداً" على صحة رئيس النيجر المحتجز بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفياً.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين: "نشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته الشخصية وسلامة عائلته".