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واشنطن "قلقة جداً" على صحة رئيس النيجر المحتجز

أخبار دولية
2023-08-09 | 14:56
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واشنطن &quot;قلقة جداً&quot; على صحة رئيس النيجر المحتجز
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واشنطن "قلقة جداً" على صحة رئيس النيجر المحتجز

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها "قلقة جداً" على صحة رئيس النيجر المحتجز بعد أن تحدث إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفياً.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين: "نشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته الشخصية وسلامة عائلته".

أخبار دولية

الولايات المتّحدة

النيجر

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