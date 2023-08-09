واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الإستثمار في قطاع الذكاء الإصطناعي في الصين

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الإستثمار في قطاع الذكاء الإصطناعي في الصين

فرضت الولايات المتحدة حظرًا على الإستثمارات الخارجية للشركات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصًا الذكاء الإصطناعي والحوسبة الكمية في "بلدان إشكالية" في مقدمها الصين، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأربعاء في بيان.



والقرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن يفترض أن يتيح "الدفاع عن الأمن القومي الأميركي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الإبتكارات العسكرية"، وفق الوزارة التي شددت من جهة أخرى على الطابع "المحدود للغاية" للمرسوم حرصًا على "تمسكنا بالإستثمارات الخارجية للشركات الأميركية".