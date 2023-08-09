الرئيس الباكستاني يحل البرلمان والحكومة تمهيدًا للإنتخابات

الرئيس الباكستاني يحل البرلمان والحكومة تمهيدًا للإنتخابات

أعلنت الرئاسة الباكستانية أن الرئيس عارف علوي حل الأربعاء كلًا من الحكومة والبرلمان في خطوة إجرائية تمهيدًا للإنتخابات التي تقول السلطات إنها قد لا تجري قبل العام المقبل.



وقالت الرئاسة في بيان إن "الرئيس حل الجمعية الوطنية بناء على توصية رئيس الوزراء".



وتأتي الخطوة تمهيدًا لتولي حكومة يهمين عليها التكنوقراط الإعداد للإنتخابات.



وبموجب القانون، يتوجب إجراء الإنتخابات في غضون 90 يومًا من تاريخ حل البرلمان. لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها أمر مرجح.