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ستة قتلى في حريق غابات في إحدى جزر هاواي
أخبار دولية
2023-08-09 | 17:22
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ستة قتلى في حريق غابات في إحدى جزر هاواي
ستة قتلى في حريق غابات في إحدى جزر هاواي
قضى ستة أشخاص على الأقل في حريق غابات إجتاح مساحات في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبييل هاواي، وفق ما أفاد مسؤول محلي الأربعاء.
وقال رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي ريتشارد بيسن في مؤتمر صحافي: "يحزنني أن أفيد بأنه تأكد مصرع ستة أشخاص".
وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، موضحًا أن الحصيلة أولية.
وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حال طوارىء، وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن النظام الإستشفائي في جزيرة ماوي مثقل بالأعباء من جراء تدفق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات إختناق.
وقالت إن "خدمات الرقم 911 تعطلت وكذلك الخدمات الخلوية والهاتفية".
أخبار دولية
قتلى
هاواي
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