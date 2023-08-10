روسيا تسقط 11 طائرة مسيّرة قرب القرم واثنتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو

أسقطت وزارة الدفاع الروسية ليلا 11 طائرة أوكرانية مسيّرة بالقرب من شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى طائرتين مسيّرتين كانتا تحلقان باتجاه العاصمة موسكو.



وأكدت الوزارة في بيان أن طائرتين مسيّرتين كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو دمّرتا.



وأضافت: "بالقرب من مدينة سيفاستوبول، أصيبت طائرتان مسيّرتان بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة، وتم إخضاع تسع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها".



وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى عدم ورود معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار في أي من المناطق المعنية.



وأتت هذه الضربات غداة اعلان روسيا إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو وهي تشكل الهجوم الرابع على الأقل الذي يقع قرب العاصمة الروسية في أقل من أسبوع.