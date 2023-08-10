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بكين: القيود الأميركية على الاستثمار في الصين "تعطل" سلاسل الامداد العالمية

أخبار دولية
2023-08-10 | 01:38
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بكين: القيود الأميركية على الاستثمار في الصين &quot;تعطل&quot; سلاسل الامداد العالمية
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بكين: القيود الأميركية على الاستثمار في الصين "تعطل" سلاسل الامداد العالمية
اعتبرت بكين أن الإجراءات الأميركية الجديدة لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية "تعطل بشدة" أمن سلاسل الإمداد العالمية.
   
ورأى متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي جو بايدن بهذا الشأن "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة (...) كما ويضر بنظام التجارة الدولية ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".
   
وأعربت الصين "عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وفق بيان نشرته الوزارة لم يذكر أي إجراءات مضادة محددة.
   
وأصدر بايدن أمرا تنفيذيا يوجه وزارة الخزانة الأميركية لتقييد بعض الاستثمارات الأميركية في الصين في قطاعات التكنولوجيا الفائقة الحساسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
   
وتأتي القيود التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل في وقت تسعى فيه إدارة بايدن إلى تعزيز موقفها تجاه الصين عسكريا واقتصاديا وتقنيا.
   
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن بلاده تأمل في أن "تتفادى الولايات المتحدة عرقلة التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي بشكل مصطنع، وأيضا وضع عقبات أمام تعافي الاقتصاد العالمي".

أخبار دولية

أميركا

الصين

قيود

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