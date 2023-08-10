العسكريون الانقلابيون في النيجر شكلوا حكومة

شكّلت السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب في النيجر حكومة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الجنرال عبد الرحمن تياني، بثه التلفزيون الوطني ليل الأربعاء الخميس.



ويترأس الحكومة، التي أعلنت قبل عقد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قمة الخميس في أبوجا، رئيس الوزراء علي الأمين وتضم عشرين وزيرا، ووزيرا الدفاع والداخلية فيها هما جنرالان في المجلس العسكري الذي استولى على السلطة.