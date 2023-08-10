الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا، خلال عملية اقتحام في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية وقريب له.



وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه نفذ "عملية مكافحة إرهاب" في المنطقة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أمير خليفة البالغ 27 عاما قتل في بلدة زواتا غرب نابلس.



وأوضح البيان أن خليفة أصيب "برصاصتين بالرأس والظهر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بلدةَ زواتا".



من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن مشتبها فيه أطلق النار على جنود كانوا يقومون "بنشاط في إطار مكافحة الإرهاب" خلال الليل في نابلس.



وأكد الجيش "رد الجنود بإطلاق الرصاص الحي" من دون أن يحدد ما إذا كان الحادث نفسه الذي قتل فيها أمير خليفة.



وقال أحد أقارب خليفة طالبا عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن الأخير كان يقيم في مخيم عين بيت الماء (العين) قرب نابلس و"كان مطلوبا من الجيش الإسرائيلي على مدى سنتين وكان يرفض الاستسلام".