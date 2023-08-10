قتلى في غرق مركب للمهاجرين الروهينغا قبالة بورما

قتل 17 شخصا على الأقل قبالة سواحل بورما، في غرق مركب ينقل مهاجرين من أقلية الروهينغا كانوا يحاولون مغادرة البلاد على ما أعلنت فرق الإغاثة.



وقال بيار لا، أحد عناصر الإغاثة في مؤسسة "شوي يونغ ميتا"، لوكالة فرانس برس: "عثرنا على 17 جثة" مضيفا أن نحو 30 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين.