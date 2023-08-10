ارتفاع حصيلة حرائق هاواي

ارتفعت حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلاً على الأقلّ، بحسب ما أعلنت سلطات مقاطعة ماوي، الجزيرة الرئيسية المتضرّرة.



وقالت سلطات المقاطعة في بيان الأربعاء إنّه "في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مكافحة النيران، تمّ العثور على 36 قتيلاً حتى الآن بسبب حريق لاهينا الذي لا يزال مشتعلاً" والذي دمّر جزءاً كبيراً من هذه المدينة السياحية الواقعة على ساحل ماوي الغربي.