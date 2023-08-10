تونس وليبيا تتفقان على إيواء مهاجرين عالقين عند الحدود

أعلنت تونس وليبيا أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية لوكالة فرانس برس أنه "تم الاتفاق اثر اجتماع بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي الأربعاء على أن تتكفل تونس وليبيا بايواء مجموعة المهاجرين المتواجدين على مستوى الحدود".