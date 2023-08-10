مدينة في شمال شرق أوكرانيا توصي سكانها بإخلاء منازلهم أمام تقدم القوات الروسية

أوصت مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا سكانها باخلاء المدينة إثر تقدم الجيش الروسي الذي يعلن منذ أيام عن تقدمه في هذا الاتجاه.وقالت إدارة هذه المدينة التي كانت تعدّ 25 ألف نسمة قبل الحرب واستعادتها القوات الأوكرانية من أيدي الروس في أيلول الماضي، على تلغرام "نظراً للوضع الأمني الصعب وتزايد القصف، يمكنكم مغادرة منازلكم الى أماكن أكثر أمانا".