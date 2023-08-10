12 شخصا على الأقل في عداد المفقودين بعد انفجار في مستودع روسي

12 شخصا على الأقل في عداد المفقودين بعد انفجار في مستودع روسي



ما زال 12 شخصا في عداد المفقودين الخميس بعد انفجار ضخم تسبب بتدمير مستودع في مدينة سيرغييف بوساد في روسيا، بحسب مسؤولين.



قتل شخص واحد على الأقل في الانفجار الذي وقع الأربعاء والذي قال محققون إنه بدأ في مستودع لتخزين الألعاب النارية.



وقالت إدارة المدينة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "هناك 12 شخصا في عداد المفقودين.



وأكد مسؤولون في المدينة التي تبعد نحو 56 كيلومترا شمال شرق العاصمة أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.



ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن.



وكان بالإمكان رؤية عمال الإنقاذ وهم ينتشرون بين أنقاض مبنى منهار خلال الليل، بينما قام رجال الأطفاء برش المياه على الحطام المشتعل.



وأعلن القائمون على التحقيق احتجاز المدير الفني لشركة الألعاب النارية وفتح قضية جنائية في انتهاكات السلامة الصناعية.

