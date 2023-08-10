رغم التهديدات الروسية... كييف فتحت ممرات على البحر الأسود لتصدير الحبوب

أعلنت كييف أنها فتحت ممرات "موقتة" على البحر الأسود ليلا للسماح بحركة السفن التي تنقل حبوبها رغم تهديدات روسيا التي حذرت هذه السفن من احتمال استهدافها من قبل جيشها.



وقالت البحرية الأوكرانية في بيان: "تم الإعلان عن ممرات موقتة للسفن التجارية من وإلى الموانئ البحرية الأوكرانية على البحر الأسود".



وكشف المتحدث باسم البحرية اوليغ تشاليك لوكالة فرانس برس أن "الممرات مفتوحة منذ منتصف الليل" من دون ان يحدد الى متى سيستمر هذا الوضع.



ولم يتضح على الفور ما إذا كانت سفن أبحرت من السواحل الأوكرانية أم لا.



وبحسب تشاليك فإن أي سفينة تبحر على البحر الأسود من الموانئ الأوكرانية "ستكون مزودة بكاميرات مراقبة" لتكون الرحلة البحرية "شفافة قدر الإمكان".



وقال لوكالة فرانس برس ان السفن التي تصدر الحبوب الأوكرانية "لا تطرح اي تهديد عسكري".



وفي منتصف تموز، لم تجدد روسيا الاتفاق الذي سمح للحبوب الأوكرانية منذ الصيف الماضي بالخروج من الموانئ في جنوب البلاد رغم الحصار الذي فرضته روسيا.



وبعد أيام في 19 تموز، حذرت موسكو من أن أي سفينة تتجه إلى الموانئ الأوكرانية أو تغادرها ستُعتبر هدفا محتملا. وكانت كييف ردت في اليوم التالي انها ستتعامل بالمثل مع السفن الروسية.



ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد الهجمات في البحر الأسود من الجانبين واستهدف الجيش الروسي مرارا ميناء أوديسا الكبير جنوب أوكرانيا وأيضا مرفأي إسماعيل وريني في هجمات نددت بها كييف ورأت فيها وسيلة لإعاقة صادراتها.