معتقلون في سجن في البحرين يبدأون اضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم

بدأ معتقلون في سجن في البحرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن القاسية بما في ذلك الحبس في زنزانة مدة 23 ساعة والقيود على ممارسة الشعائر الدينية، وفق ما ذكر أقارب والسلطات الخميس.



وأفاد بيان صادر عن السجناء نشرته جماعة الوفاق المعارضة المحظورة، أن الإضراب عن الطعام بدأ اولا في سجن جو الذي يحتجز فيه معارضون أوقفوا خلال حملة قمع الاحتجاجات التي قادها الشيعة في 2011.



وأعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا ان "مئات السجناء السياسيين" يشاركون في هذا الاضراب.



وقللت السلطات البحرينية من شأن هذه الخطوة، قائلة إن "بعض النزلاء ... أعادوا وجباتهم في الثامن من آب" في سجن قرب قرية في جنوب شرق البلاد.



وقالت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل إن "صحة وسلامة جميع النزلاء أولوية... وجميع النزلاء يتمتعون بنفس الحقوق للوصول إلى الرعاية الأولية والثانوية كجميع المواطنين في البحرين".



لكن في البيان الذي نشرته الوفاق الاثنين قال السجناء إنهم يتعرضون لبرنامج يومي خانق يُبقي الأسرى ثلاثة وعشرين ساعة يومياً داخل الزنزانة.



وكذلك طالبوا بحقهم في الرعاية الصحية إذ لا يخفى على أحد تأزم الوضع الصحي، وكذلك تم سلبهم الكثير من حقوقهم ومنها حرية إحياء الشعائر الدينية.



وقال سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: "لسنوات عانى الاسرى من العزل الظالم وتم سلبهم الكثير من حقوقهم ومنها حرية إحياء الشعائر الدينية وأيضا فترات العزل الطويلة لأسباب تافهة، ويتم في هذه الفترة ممارسة عمليات الإذلال النفسي والجسدي بشكل يومي. ولا ننسى حقنا المضيّع في الرعاية الصحية".



ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية لسجناء يؤكدون الإضراب عن الطعام.