الجيش الأوكراني يتحدث عن وضع صعب في شمال شرق البلاد

تحدث الجيش الأوكراني الخميس عن وضع "صعب" في قطاع كوبيانسك شمال شرق أوكرانيا حيث دفع هجوم شنته القوات الروسية السلطات إلى إجلاء المدنيين.



وقال سيرغي تشيريفاتي المتحدث باسم الجيش للقطاع الشرقي للجبهة على تلغرام مستعيدًا عبارة استخدمتها كييف خلال الهجمات الروسية: "الوضع ما زال صعبا لكنه تحت السيطرة". وأضاف أن "الروس يحاولون السيطرة واختراق دفاعاتنا".