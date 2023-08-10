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إيران تفرج عن أميركيين من السجن وتضعهم في الإقامة الجبرية... ماذا يقول نزار زكا للـLBCI عن هذه الخطوة؟
أخبار دولية
2023-08-10 | 12:41
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إيران تفرج عن أميركيين من السجن وتضعهم في الإقامة الجبرية... ماذا يقول نزار زكا للـLBCI عن هذه الخطوة؟
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إيران تفرج عن أميركيين من السجن وتضعهم في الإقامة الجبرية... ماذا يقول نزار زكا للـLBCI عن هذه الخطوة؟
إيران تفرج عن 4 أميركيين من السجن
أفرجت إيران عن أربعة أميركيين من السجن اليوم ووضعتهم في الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت عائلة أحدهم، ما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد.
ونقل السجناء سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وأميركي رابع لم تكشف هويته من سجن إوين سيء السمعة في طهران إلى منزل غير محدد، وفق ما أعلن محامي عائلة نمازي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر آخر قوله إن أميركيا خامسا أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية.
وقد أكدت صحيفة نيويورك تايمز الخبر، مشيرة الى أن التبادل حصل بالتزامن مع فك الولايات المتحدة قرار تجميد ستة مليارات دولار تعود لايران من عائدات النفط.
من جهته، قال رئيس منظمة دعمِ الرهائن حول العالم نزار زكا للـLBCI: "هذه الخطوة تغيّر العديد من الأمور بين ايران والولايات المتحدة".
أخبار دولية
إيران
أميركيين
السجن
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