بايدن يعلن حالة الكارثة في هاواي ويفرج عن مساعدات فدرالية بعد حرائق ضخمة

بايدن يعلن حالة الكارثة في هاواي ويفرج عن مساعدات فدرالية بعد حرائق ضخمة



أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى"، مفرجاً عن أموال فدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة، بعدما أودت النيران بحياة 36 شخصًا على الأقل ودمرت بلدة تاريخية.



وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن أعلن "وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق".