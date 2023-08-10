"إكواس" تأمر بنشر "قوتها الاحتياطية" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر

قرر قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستورى فى النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها فى نهاية قمة عقدت فى أبوجا.



وقال رئيس مفوضية "إكواس" عمر توراي اثر القمة الاستثنائية إن المنظمة أمرت "بنشر القوة الاحتياطية لإكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".