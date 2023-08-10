بعثة إيران في الأمم المتحدة تؤكد الإفراج عن خمسة أميركيين من السجن

أكدت بعثة إيران في الأمم المتحدة الخميس إطلاق خمسة أميركيين من سجن إوين بطهران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن "بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة أكدت نبأ الافراج عن سجناء مزدوجي الجنسية من سجن إوين بطهران". وأضافت أن الافراج عنهم تم بموجب اتفاق بوساطة "طرف ثالث" وينص على أن "يمنح كل جانب عفوا ويطلق سراح خمسة سجناء".