قتلى في انهيار مدرسة في جمهورية الكونغو الديموقراطية

قتل أربعة أشخاص على الأقل الخميس عندما انهارت مدرسة قيد الإنشاء في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وفق ما ذكرت السلطات المحلية وشهود.



وقال رباسيانس بنغيا رئيس بلدية منطقة باغيرا في بوكافو كبرى المدن في شرق البلاد إن مسؤولا ومدير المدرسة الابتدائية ومستشارا ومعلما لقوا مصرعهم في حادث الانهيار.



وقال الدهان ديودون كالابارها الذي كان يعمل في موقع قريب: "كان عمال البناء يحفرون أثناء اجتماعهم. لاحظ العمال مشكلة وهربوا وفجأة انهار كل شيء ... ودفنوا تحت الأنقاض".



ويقع جزء كبير من شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية على طول خطوط الصدع الزلزالي حيث تتسبب الهزات الارضية أحيانا في انهيار المباني أو انفجارات بركانية كان آخرها في 2021 في غوما على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال بوكافو مما أسفر عن مقتل العشرات.



لكن تايبسون إيدومبو المتحدث باسم حكومة اقليم جنوب كيفو نفى ان يكون أي نشاط زلزالي وراء الانهيار، قائلا: "لم يكن هناك هزة".



واعلن إيدومبو أنه تم إرسال فريق لفتح تحقيق في الحادث.



وقال رئيس البلدية إن الشكوك تحوم حول شركة البناء "لأنه لم يكن ينبغي أبدا ان تسمح بوضع خزان للصرف الصحي داخل" المبنى.



واضاف: "هل يمكنكم أن تتخيلوا لو حدث ذلك اثناء وجود أطفال في المدرسة؟".