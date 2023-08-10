فرنسا تدعم "كل قرارات" قمة "إكواس" بشأن النيجر

أعربت فرنسا عن "دعمها الكامل لكل القرارات" التي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إكواس" بشأن النيجر، ومنها نشر "القوة الاحتياطية" للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري.



وجددت باريس "إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته"، حسبما قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان.