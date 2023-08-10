بلينكن: إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب اتفاق ينص على الإفراج عن خمسة مساجين أميركيين في الجمهورية الإسلامية.



وقال بلينكن للصحافيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة: "لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات".