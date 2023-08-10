أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة 14 في قصف روسي على زابوريجيا

أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن قصفا روسيا استهدف مبنى سكنيا أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 14 آخرين في مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد الخميس.



وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على موقع تلغرام: "اندلع حريق في مبنى سكني بعد أن قصفه المحتلون بصاروخ. تم الإبلاغ عن مقتل شخص حتى الآن".



وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة أناتولي كورتييف إن 14 شخصا أصيبوا في القصف، بعد أن كان قد أفيد بخمسة في البداية.



وأضاف أن من بين الجرحى طفلة في الثالثة من عمرها وفتى يبلغ 14 عاما.