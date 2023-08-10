بلينكن يؤكد دعم الولايات المتحدة جهود "إكواس" بشأن النيجر

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) بشأن النيجر، من دون أن يؤيد صراحة قرارها التدخل عسكريا لإعادة النظام الدستوري.



وقال بلينكن: "إكواس، وهي منظمة تجمع دول غرب إفريقيا، تؤدي دورا رئيسيا في توضيح ضرورة العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إكواس وجهودها في هذا الصدد".