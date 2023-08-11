مساعد ترامب الشخصي ينفي معاونة الرئيس الأميركي السابق على إخفاء وثائق سرية

مساعد ترامب الشخصي ينفي معاونة الرئيس الأميركي السابق على إخفاء وثائق سرية

دفع والت نوتا المساعد الشخصي لدونالد ترامب الخميس ببراءته من تهم فدرالية جديدة وجهت إليه في قضية إخفاء الرئيس الأميركي السابق وثائق سرية في منزله.



وتلاحق الحكومة الأميركية ترامب بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.



ونوتا متهم بنقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر الزعيم الجمهوري السابق في جنوب فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طلبت في أمر إستدعاء قضائي.



وأنكر نوتا أمام محكمة إتحادية في فورت بيرس في شمال ميامي تهمتين جديدتين بعرقلة العدالة أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بزعم محاولته عرقلة التحقيق.



ورغم أن ترامب يواجه أيضًا تهمًا جديدة، إثنتان منها لعرقلة سير العدالة، إلا أنه لم يطلب منه المثول، وقد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيدفع ببراءته.