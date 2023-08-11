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بلينكن يؤيد "حلًا سلميًا" في النيجر بعد قرار إكواس اللجوء إلى القوة العسكرية

بلينكن يؤيد "حلًا سلميًا" في النيجر بعد قرار إكواس اللجوء إلى القوة العسكرية

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إلى حل سلمى للأزمة في النيجر بعد موافقة قادة الجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس على وضع "قوة إحتياط" في حالة إستعداد لإعادة النظام الدستوري في نيامي في أعقاب الإنقلاب.



وأشار بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المكسيكي في واشنطن إلى أن "الولايات المتحدة تقدر تصميم إكواس على إستكشاف كافة الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة".



ويأتي هذا التصريح بعد إعلان سابق لبلينكن في حديث مع صحافيين أيد فيه جهود الجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا دون الإشارة إلى قرارها وضع الخيار العسكري على الطاولة.



وقال بلينكن: "إكواس، منظمة تجمع دول غرب إفريقيا، تلعب دورًا رئيسيًا في إيضاح إلزامية العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إكواس وعملها على ذلك".