بايدن يصف الصين بأنها "قنبلة موقوتة" بسبب مشاكلها الإقتصادية

بايدن يصف الصين بأنها "قنبلة موقوتة" بسبب مشاكلها الإقتصادية

إعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن المشاكل الإقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين تجعل منها "قنبلة موقوتة".



وقال بايدن خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا: "الصين قنبلة موقوتة في العديد من الحالات"، مشيرًا إلى إرتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة.



وأشار الرئيس الديموقراطي إلى أن "الصين في ورطة"، محذرًا أنه "عندما يواجه السيئون المشاكل، فإنهم يقومون بأفعال سيئة".



وسبق أن أغضب بايدن بكين عندما وصف نظيره شي جينبينغ في حزيران بالـ"ديكتاتور"، في تعليق وصفته الخارجية الصينية بأنه "إستفزاز".



وشدد بايدن الخميس على أنه يسعى إلى "علاقة عقلانية مع الصين"، قائلًا: "لا أريد أن أتسبب بالأذى إلى الصين، لكنني أشاهد".