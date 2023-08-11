نيوزيلندا تتهم الصين بالتجسس والتدخل الأجنبي

نيوزيلندا تتهم الصين بالتجسس والتدخل الأجنبي

إتهم جهاز الإستخبارات النيوزيلندي بكين الجمعة بالتجسس والتدخل الأجنبي، رغم إلتزام ويلينغتون دائمًا جانب الحذر مع الصين خشية إغضاب أكبر شريك تجاري للبلاد.



وقال جهاز الإستخبارات الأمنية النيوزيلندي إن الدافع وراء تنامي "قوة" الصين هو التنافس الإستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادىء، حيث تسعى بكين إلى التفوق على واشنطن وحلفائها الغربيين.



وذكر تقرير "تقييم التهديدات" الذي يصدره الجهاز وتم رفع السرية عنه في خطوة نادرة أن وكالات الإستخبارات الصينية تراقب بإستمرار الصينيين الذين استقروا في نيوزيلندا.



وأشار التقرير إلى أن "عددًا قليلًا فقط من الدول منخرطة في التدخل الأجنبي ضد نيوزيلندا، لكن البعض يفعل ذلك بإصرار مع إحتمال التسبب بضرر كبير".