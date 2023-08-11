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وكالة الفضاء الروسية: روسيا تطلق صاروخًا يحمل مسبارًا إلى القمر
أخبار دولية
2023-08-11 | 00:40
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وكالة الفضاء الروسية: روسيا تطلق صاروخًا يحمل مسبارًا إلى القمر
وكالة الفضاء الروسية: روسيا تطلق صاروخًا يحمل مسبارًا إلى القمر
أطلقت روسيا صاروخ "سيوز" يحمل مسبارًا إلى القمر الجمعة، وفق ما أظهرت مشاهد حية، في أول مهمة من نوعها لبرنامج الفضاء الروسي لاستكشاف الجرم السماوي منذ خمسين عامًا.
وأقلع الصاروخ الذي يحمل المسبار لونا-25 عند الساعة 02:10 صباحًا بتوقيت موسكو (23:10 ت غ الخميس) من قاعدة فوستوشني كوزمودروم، بحسب اللقطات الحية التي بثتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".
ومن المقرر أن تصل المركبة الفضائية إلى مدار القمر في غضون خمسة أيام.
وذكرت روسكوزموس أن المركبة ستبقى في هذا المدار بين ثلاثة وسبعة أيام لاختيار المكان المناسب قبل الهبوط في منطقة القطب الجنوبي للقمر.
وقال مصدر في روسكوزموس إتصلت به وكالة فرانس برس إن الوكالة تخطط لهبوط المسبار في حوالي 21 آب.
وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أن المركبة التي ستبقى على سطح القمر مدة عام ستكون مهمتها "أخذ عينات وتحليل التربة"، وكذلك "إجراء أبحاث علمية طويلة المدى".
أخبار دولية
وكالة الفضاء الروسية
روسيا
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