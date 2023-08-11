إرتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 53 قتيلًا

إرتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 53 قتيلًا

أفاد مسؤولون محليون بأن حصيلة ضحايا حريق غابات كبير إجتاح بلدة سياحية في هاواي تغذيه رياح عاتية قد إرتفعت إلى 53 قتيلًا الخميس.



وأعلنت جزيرة ماوي أنه "مع إستمرار جهود مكافحة الحرائق، تم تأكيد 17 حالة وفاة إضافية اليوم وسط حريق لاهاينا النشط"، مشيرة إلى أن "بهذا، يرتفع عدد القتلى إلى 53".



وأتت النيران على منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لماوي بالكامل وحولته إلى رماد.