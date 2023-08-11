بلينكن: إتفاق تبادل السجناء مع إيران لا يشمل تخفيف العقوبات

بلينكن: إتفاق تبادل السجناء مع إيران لا يشمل تخفيف العقوبات

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب إتفاق ينص على الإفراج عن خمسة مساجين أميركيين في الجمهورية الإسلامية.



وقال بلينكن للصحافيين ردًا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة: "لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات".



وأضاف: "ستستخدم أموال إيرانية وتحول إلى حسابات مقيدة بحيث لا يمكن إستعمال الأموال إلا لأغراض إنسانية".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة على إتصال بأسر المساجين الأميركيين الخمسة الذي نقلتهم إيران من السجن إلى الإقامة الجبرية في خطوة أولى نحو الإفراج عنهم.