الصين تكشف عن "قضية تجسس" لحساب الإستخبارات المركزية الأميركية

الصين تكشف عن "قضية تجسس" لحساب الإستخبارات المركزية الأميركية

أعلنت الصين الجمعة أنها كشفت مؤخرًا عن "قضية تجسس" لحساب وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية وتورط مواطن صيني يدعى تسنغ فيها عن طريق تقديم "معلومات سرية جوهرية" مقابل المال.



وتكثف بكين جهودها لمكافحة التجسس في الفترة الأخيرة ومن بينها فرض قانون معدّل لمكافحة التجسس الشهر الماضي يعزز سلطتها في معاقبة المتهمين، ما تعتبره تهديدات للأمن القومي.



وقالت وزارة أمن الدولة الصينية في بيان نشر على الإنترنت إنه "بعد تحقيق دقيق، حصلت سلطة أمن الدولة على أدلة على أنشطة تسنغ التجسسية، ووفقًا للقانون، إتخذت إجراءات قسرية ضده لإبعاد الضرر في الوقت المناسب".



ولم يكشف عن العقوبة المتخذة بحق تسنغ.

