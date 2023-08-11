مقتل 23 جنديًا في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على حافلة عسكرية في شرق سوريا

مقتل 23 جنديًا في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على حافلة عسكرية في شرق سوريا

قتل 23 جنديًا على الأقل في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على حافلة عسكرية في شرق سوريا مساء الخميس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، في تصعيد جديد للتنظيم المتطرف.



وأفاد المرصد عن "إستهداف عناصر التنظيم ليل الخميس حافلة عسكرية"، في بادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى "مقتل 23 جنديًا على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح متفاوتة".



ولا يزال "مصير العشرات من الجنود مجهولًا"، وفق المرصد.



وغالبًا ما يتبنى التنظيم إستهداف حافلات عسكرية أو أخرى تقل موظفين في مرافق عامة عبر زرع عبوات ناسفة أو مهاجمتها خصوصًا في منطقة البادية السورية المترامية الأطراف والتي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سوريا.



ويكثف التنظيم من وتيرة عملياته في الآونة الأخيرة، إذ قتل عشرة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها الإثنين جراء إستهدافه حواجز عسكرية في محافظة الرقة (شمال) التي كانت تعد أبرز معاقله في سوريا.