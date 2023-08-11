قتلى وإجلاء 40 ألفا إثر فيضانات في بورما

تسببت فيضانات وسيول ناجمة عن أمطار موسمية في مقتل خمسة أشخاص في بورما وأرغمت السلطات على إجلاء 40 ألف شخص، حسبما أعلن مسؤولون.



وتضرب بورما أمطار غزيرة في فترات مماثلة من كل عام، غير أن ظواهر مناخية قاسية سُجلت في مختلف أنحاء الكرة الأرضية في الأسابيع الأخيرة يقول العلماء أنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.



وأكدت المسؤولة في وزارة الإغاثة والرعاية الاجتماعية لاي شوي زين أو لوكالة فرانس برس مقتل خمسة أشخاص.



وتم إجلاء قرابة 37 ألف شخص من مختلف أنحاء بورما ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 40 ألفا الجمعة.



وبدأت الفيضانات في أواخر تموز وطالت تسع من الولايات والمناطق من بينها راخين وكاشين وكارن ومون وتشين.



وفي ولاية كارن قطعت السيول طريقا سريعا يربط بلدة حدودية بتايلاند، وقالت السلطات العسكرية الحاكمة إن بناء جسر موقت يمكن أن يستغرق شهرا.