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الخارجية الايرانية: أموالنا المجمّدة ستكون تحت تصرف ايران بعد الافراج عنها وعملية إنفاقها ستكون بالطريقة التي تراه مناسبا
أخبار دولية
2023-08-11 | 04:24
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الخارجية الايرانية: أموالنا المجمّدة ستكون تحت تصرف ايران بعد الافراج عنها وعملية إنفاقها ستكون بالطريقة التي تراه مناسبا
أكدت وزارة الخارجية الایرانية في بيان حول تبادل السجناء والافراج عن الاموال الايرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة الاميركية "انه قد بدأت عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الاموال الايرانية والتي صادرتها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية لعدة سنوات"، مشيرة الى انه "تم الحصول على ضمانات ضرورية لإيفاء أميركا بالتزاماتها في هذا الصدد".
ولفت البيان الى ان "قضية الإفراج عن اموال الجمهورية الاسلامية الايرانية المجمدة وإزالة القيود المفروضة على مواردها المالية والتي تم حظرها ومصادرتها بشكل غير قانوني أو حتى صعوبة الوصول اليها بسبب مخاوف البنوك الاجنبية من العقوبات الأميركية القمعية، كانت دائما على جدول أعمال وزارة الخارجية".
وذكر بأن "طريقة استخدام هذه الاموال المجمدة بعد الافراج عنها سيكون تحت تصرف الجمهورية الإسلامية الايرانية والتي ستتولى السلطات المختصة عملية إنفاقها بالنحو الذي تراه مناسبا تلبية لاحتياجات البلد المختلفة".
ولفتت الخارجية الايرانية إلى انه "وبالإضافة إلى الإفراج عن الاموال المجمدة والمصادرة بشكل غير قانوني ، فقد تمت متابعة قضية السجناء الإيرانيين الأبرياء بجدية والذين تم اعتقالهم وسجنهم بشكل غير قانوني في اميركا على مدى السنوات الماضية بتهم باطلة بالالتفاف على العقوبات الأميركية القاسية"، كاشفة انه "سيتم قريبا إطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة".
أخبار دولية
ايران
أموال مجمدة
أميركا
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