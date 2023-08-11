بوريل: الإتحاد الأوروبي يعبر عن "قلق بالغ" إزاء ظروف إحتجاز رئيس النيجر

بوريل: الإتحاد الأوروبي يعبر عن "قلق بالغ" إزاء ظروف إحتجاز رئيس النيجر

عبر الإتحاد الأوروبي الجمعة عن "قلق بالغ" إزاء ظروف إعتقال رئيس النيجر محمد بازوم الذي أطاحه إنقلاب عسكري ودعا مجددًا إلى إطلاق سراحه "الفوري وغير المشروط".



وقال مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد جوزيب بوريل على منصة إكس (تويتر سابقًا) إن "الرئيس بازوم وعائلته، حسب آخر المعلومات، محرومين من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة أيام... هو كرس حياته للعمل على تحسين الحياة اليومية لشعب النيجر، لا شيء يبرر مثل هذه المعاملة".