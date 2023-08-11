الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة فوق موسكو والجيش يتهم أوكرانيا

دمّر الجيش الروسي مسيّرة أوكرانية فوق ضواحي غرب موسكو، في ظل تزايد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام أنه "تم بعد الظهر إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة مسيّرة جويّة على منشأة في موسكو"، مشيرة إلى أنه تم "القضاء على المسيّرة بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة حرجية غرب موسكو"، ولفتت إلى عدم وقوع أصابات أو أضرار.