مقتل طفل في ضربة صاروخية روسية على غرب أوكرانيا

قُتل طفل في الثامنة من العمر في قصف صاروخي روسي في منطقة في غرب أوكرانيا.



وأعلن مكتب المدعي العام في بيان أنه "قرابة الساعة 11,00 صباحا (8,00 ت غ) في 11 آب، أطلق الجيش الروسي صواريخ باتجاه بنى تحتية في منطقة إيفانو فرانكيفسك ... وقتل صبيّ في الثامنة من العمر بسبب القصف".