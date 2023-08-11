كييف تتهم روسيا بإطلاق أربعة صواريخ "كينجال" فرط صوتية على غرب أوكرانيا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت أربعة صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" على غرب أوكرانيا لم تعترض الدفاعات الجوية منها سوى صاروخ واحد، في هجوم أفاد مسؤولون في وقت سابق أنه أسفر عن مقتل طفل.



وأوردت القوات الجوية على تلغرام أنه "تم تدمير صاروخ كينجال فوق منطقة كييف، وسقطت الصواريخ الأخرى قرب مطار كولوميا"، مؤكدة أن بنى تحتية مدنية أصيبت، وسقط أحد الصواريخ على منطقة سكنية".