الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة

قتل فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت عائلته التي تجمعت لتشييع جنازته في مخيم طولكرم للاجئين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن محمود جهاد جراد (23 عاما) "ارتقى فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم".



وأكد قريبه اياد عبد الرحيم جراد لفرانس برس أنه قتل بعد دخول الجيش الاسرائيلي إلى المخيم.



وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن "مشتبها بهم أغلقوا الطرق وأطلقوا النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية" خلال المداهمة.