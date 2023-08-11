55 قتيلا على الأقل ضحايا اسوأ حريق غابات يضرب هاواي

بلغت حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي 55 قتيلا على الاقل، ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر فتكا منذ أن أصبحت ولاية أميركية.



واشارت السلطات المحلية في جزيرة ماوي في الساعة 21,00 الخميس (7,00 ت غ الجمعة) الى مصرع 55 شخصا، مضيفة ان عناصر الاطفاء ما زالوا يكافحون الحريق في بلدة لاهاينا السياحية.



وتم نشر الحرس الوطني. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن هاواي منطقة كارثة طبيعية، مفرجاً عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.