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أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي عبروا منذ 2018 بحر المانش
أخبار دولية
2023-08-11 | 10:28
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أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي عبروا منذ 2018 بحر المانش
أظهرت أرقام رسمية نُشرت الجمعة أنّ أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي عبروا منذ 2018 بحر المانش على متن قوارب صغيرة، على الرّغم من وعود الحكومة البريطانية بمكافحة هذه الهجرة غير الشرعية.
والخميس، أبحر باتجاه السواحل الإنكليزية في هذه الرحلة الخطرة 755 مهاجراً غير نظامي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية. وهذا أعلى رقم يومي يسجّل منذ مطلع العام.
وبحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس الجمعة استناداً إلى بيانات الحكومة البريطانية، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين حاولوا منذ العام 2018 الوصول بحراً إلى السواحل الإنكليزية 100715 مهاجراً.
أخبار دولية
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