المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يندد بظروف احتجاز رئيس النيجر "غير الإنسانية"

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الجمعة عن قلقه حيال ظروف احتجاز رئيس النيجر محمد بازوم "غير الإنسانية" بحسب تقارير، بعدما أطاحه انقلاب عسكري، محذرا من أيّ انتهاك لحقوق الإنسان.



وقال تورك في بيان "تشير تقارير موثوق بها تلقيتها بأن ظروف احتجازه قد ترقى إلى معاملة مهينة وغير إنسانية، في انتهاك للقوانين الدولية".