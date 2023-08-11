مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة تركية شمال العراق

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق مقتل ثلاثة من عناصر حزب العمال الكردستاني الجمعة في غارة بطائرة مسيّرة تابعة ل"الجيش التركي".



وشهدت المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي والمتاخمة لتركيا منذ الأحد غارات مكثّفة بطائرات مسيّرة على حزب العمال الكردستاني التركي، نسبتها سلطات الإقليم إلى أنقرة.



ونادرا ما يعلق الجيش التركي على ضرباته في العراق، لكنه ينفذ بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية ضد المقاتلين الأكراد في شمال البلد المجاور.