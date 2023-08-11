وزير العدل الأميركي يعيّن مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق مع نجل بايدن

أعلن وزير العدل الأميركي الجمعة تعيين مدع عام مستقل للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، الذي يتهمه القضاء بالتهرب الضريبي والمعارضة الجمهورية بالقيام بصفقات مشبوهة في الخارج.



ويأتي ذلك في وقت يخوض جو بايدن حملته لولاية رئاسية ثانية.



وقال الوزير ميريك غارلاند في تصريح مقتضب إن المدعي الفدرالي ديفيد فايس يحقق سلفا في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب روبرت هانتر بايدن".



واكد الوزير أن فايس ابلغه الثلاثاء أنه وصل الى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه مدعيا عاما خاصا.