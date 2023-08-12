قتيلان و16 مفقودا في سيول وحلية شمال الصين

لقي شخصان حتفهما وفُقد أثر 16 شخصا في سيول وحلية نجمت عن أمطار غزيرة قرب مدينة شيآن شمال الصين، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية السبت.



ضربت الصين فيضانات قاتلة وأمطار قياسية في الأسابيع القليلة الماضية وبلغت حصيلة الوفيات التي سببتها عواصف في المناطق الشمالية للبلاد 78 قتيلا على الأقل الجمعة.



وذكر التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" أنه "بسبب تساقط أمطار غزيرة لفترة قصيرة الساعة 18,00 في 11 آب/أغسطس حصلت فيضانات جبلية عارمة وسيول وحلية".