الماليزيون يختارون أعضاء مجالس ست ولايات في انتخابات تعد استفتاء على التأييد لأنور

يدلي الماليزيون السبت بأصواتهم لاختيار أعضاء مجالس ست ولايات في اقتراع يعد مؤشرا على مدى الدعم لحكومة الوحدة برئاسة أنور إبراهيم.



وفيما لن تؤثر الانتخابات على الأرجح فوراً على أغلبية الثلثين الحالية لأنور في البرلمان، يرى محللون أن قبضته على السلطة قد تضعف في حال تعرض ائتلافه "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) لانتكاسة، خاصة بين الناخبين الملايو المسلمين في الدولة ذات الغالبية المسلمة بجنوب شرق آسيا.



وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحا (00,00 ت غ) أمام أكثر من 9,7 مليون ناخب يتوقع أن يدلوا بأصواتهم لاختيار 245 من أعضاء المجالس في ولايات كيلانتان وتيرينغانو وكيداه وبينانغ وسيلانغور ونيغيري سيمبيلان.

